Son Dakika Haberleri: DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika Güncel DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

7 saat önce

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin ve sözde 'zekat emiri'nin de aralarında bulunduğu gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.

DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi, System.String[]

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin ve sözde 'zekat emiri'nin de aralarında bulunduğu gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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