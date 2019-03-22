Son Dakika Haberleri: Deaş Operasyonunda Gözaltına Alınan 4 Şahıs Adliyede

Deaş Operasyonunda Gözaltına Alınan 4 Şahıs Adliyede

51 dakika önce

Kayseri polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Deaş Operasyonunda Gözaltına Alınan 4 Şahıs Adliyede, System.String[]
Kayseri polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 zanlının yakalanması için 3 gün önce sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu S. Alkurdi ve Suriye uyruklu A.A. Alahmad, S.Ömer ve A.Hachamdu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs, Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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