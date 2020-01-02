DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri'de olduğu belirlendi. Yılbaşı öncesi operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 30 Aralık 2019 tarihinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Yılbaşı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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