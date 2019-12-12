DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli suç makinesi çıktı - Son Dakika

Ali ABLAY/ İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden İrfan Y.'nin DEAŞ terör örgütünün ilk kurulduğu dönemde örgüte katıldığı, 2014 yılında Suriye'deki çatışma bölgelerinde bir kişinin kafasını kestiği ve o anları görüntülendiği ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Aralık günü gece saatlerinde DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin Terör örgütüne maddi destek sağlamak için hırsızlık, gasp ve soygun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde PKK, PYD ve YPG terör örgütüne esir düşen örgüt üyelerini kurtararak Türkiye'ye getirmek için hazırlık içerisinde oldukları da belirtildi. İstanbul'daki operasyonlar kapsamında Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa ve Maltepe'de bulunan adreslere baskın yapıldı. İstanbul merkezli olarak Konya ve Van'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda İrfan Y., C.A., F.G., D.S., B.Y. Ö.Y. Y.Ö. ve A.O. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

DAHA ÖNCEDEN DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden İrfan Y.'nin 2014 yılında Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptığı ve 2015 yılının Haziran ayında İstanbul'a gittiği sırada Kocaeli 'de bir otomobil ile hareket halindeyken yanındaki 2 kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken araçta yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 2 susturucu, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 5 el bombası ele geçirildiği bildirildi. İrfan Y.'nin Kocaeli'de gözaltına alındığı dönemde cep telefonunda inceleme yapan ekipler, DEAŞ terör örgütünün ilk kurulduğu dönemde örgüte katıldığını ve Suriye'ye gittiğini belirledi. İrfan Y.'nin 2014 yılında Suriye'deki çatışma bölgelerinde bir kişinin kafasını kestiğini ve o anların görüntülendiği de öğrenildi. Soruşturma kapsamında tutuklanarak Kocaeli Açık Cezaevine gönderilen İrfan Y.'nin Mayıs 2016'da cezaevinden firar ettiği ve kısa süre içerisinde yakalanarak cezasını tamamlamasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İrfan Y.'nin, 2017 yılının Aralık ayında ise DEAŞ üyeleri tarafından Ümraniye 'de gözlük kameralarla keşif yapılması ve cemevine saldırı planlanması olayı kapsamında gözaltına alındığı ve ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

EMNİYETTEKİ SORGULARI DEVAM EDİYOR

İrfan Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.