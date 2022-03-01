DEAŞ OPERASYONUNDA KAPISI AÇILMAYAN EVE 'ZIRHLI ARAÇ' İLE MÜDAHALE - Son Dakika
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DEAŞ OPERASYONUNDA KAPISI AÇILMAYAN EVE 'ZIRHLI ARAÇ' İLE MÜDAHALE

01.03.2022 09:23

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir eve zırhlı araçla kapısı kırılarak girildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyetlere katılıp, Adana'ya gelerek buraya yerleşen yabancı uyruklu 3 kişiyi tespit etti. Harekete geçen TEM ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat polisleri, koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir evin demir kapısını, zırhlı araç ile vurarak kırdı. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. (DHA)

DEAŞ OPERASYONUNDA KAPISI AÇILMAYAN EVE 'ZIRHLI ARAÇ' İLE MÜDAHALE
DEAŞ OPERASYONUNDA KAPISI AÇILMAYAN EVE 'ZIRHLI ARAÇ' İLE MÜDAHALE
DEAŞ OPERASYONUNDA KAPISI AÇILMAYAN EVE 'ZIRHLI ARAÇ' İLE MÜDAHALE

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEAŞ OPERASYONUNDA KAPISI AÇILMAYAN EVE 'ZIRHLI ARAÇ' İLE MÜDAHALE - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ OPERASYONUNDA KAPISI AÇILMAYAN EVE 'ZIRHLI ARAÇ' İLE MÜDAHALE - Son Dakika
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