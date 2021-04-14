Son dakika... DEAŞ operasyonunda örgütün sözde Savunma Sistemleri Emiri Halid İ.D. de yakalandı - Son Dakika

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Radikal terör örgütü DEAŞ yanlısı gruplara yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden birinin örgütün sözde Savunma Sistemleri Emiri Suriye uyruklu Halid İ.D., olduğu öğrenildi. Yakalananlar arasında ülkesinde aranan Tacikistan uyruklu Soleh S. olduğu ortaya çıktı.

iç savaşın sürdüğü Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelerle irtibatlı DEAŞ yanlısı grupların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, gece saatlerinde yeni bir çalışma gerçekleştirmiş, kent genelinde on farklı ilçesinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 11 DEAŞ mensubunun yakalandığı operasyonda örgütün sözde Savunma Sistemleri Emiri Halid İ.D. de yakalandı. Ayrıca yakalananlar arasında ülkesinde kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Tacikistan uyruklu Soleh S. adlı bir şüpheli de bulunuyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin TEM Şubedeki sorguları sürüyor. - İSTANBUL