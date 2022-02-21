Üye Girişi
DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı - Son Dakika

DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

21.02.2022 12:10

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca terör örgütü DEAŞ bünyesinde farklı zamanlarda faaliyette bulundukları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılara ait eşyalara el konuldu.

Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.

DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

YORUMLAR
500
DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı Çorum'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı Çorum'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı Son dakika haberleri! Çorum'da MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operayonunda 5 gözaltı Son dakika haberleri! Çorum'da MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operayonunda 5 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:17 AK Parti vekilin enflasyon açıklaması sosyal medyanın diline düştü! Sunucu uyarmıştı
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:08 Ucuz kurtuldu! 220 kiloluk domuzun avcıya saldırı anları görüntülendi
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:28:27. #1.12#
SON DAKİKA: DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement