Son Dakika Haberleri: DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede - Son Dakika

DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede

6 saat önce

BOLU'da, geçen 22 Kasım'da tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çift ile irtibatlı oldukları iddiasıyla Sakarya'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede, System.String[]

BOLU'da, geçen 22 Kasım'da tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çift ile irtibatlı oldukları iddiasıyla Sakarya'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin DEAŞ üyelerinin yurda kaçak yollarla girişini sağladığı ve ülke içinde faaliyetlerde bulunmasına yardımcı oldukları öğrenildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu 22 Kasım'da Bolu'da tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çift ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüphelinin Sakarya'nın Hendek ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis, Hendek'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi S.Ş. (33) ve H.İ.Ö. (46) yakalandı. Bolu'ya getirilen şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda doküman, dijital materyal ve yasaklı kitaplar ele geçirildi. Ayrıca, DEAŞ şüphelisi S.Ş. ve H.İ.Ö.'nün Irak ve Suriye'de bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerinin ülkeye kaçak yollarla girmelerini sağladığı ve ülke içerisinde faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı oldukları öğrenildi.


Sakarya, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
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