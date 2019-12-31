DEAŞ operasyonunda yakalanan Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda Suriye'de DEAŞ terör örgütü bünyesinde Silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alındı. Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında, Suriye'de DEAŞ terör örgütü bünyesinde Silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüphelinin Kocaeli'de olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için TEM ekipleri tarafından 27 Aralık tarihinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahıslar burada tamamlanan işlemleri sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 3 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ