Son Dakika Haberleri: DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen zanlı adliyede
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DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen zanlı adliyede

23 dakika önce

Konya'da, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye ithafen yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen zanlı adliyede, System.String[]

Konya'da, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye ithafen yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi'ye ithafen Arapça olarak, "Halife Ebu Bekir El Bağdadi'ye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti. Yakında inşallah." yazılı kağıdı sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli Hasen El H'nin (21) polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Hasen El H'nin ifadesinde, yaklaşık bir yıldır Türkiye'de yaşadığını, bir ay önce de Konya'ya geldiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin, sosyal medyada tanıştığı bir kişinin para karşılığında böyle bir paylaşım yapmasını istediğini ancak yaptığı paylaşıma rağmen para alamadığını söylediği belirtildi.

Hasen El H, emniyetteki işlemlerinin ardından "terör örgütüne üye olmak ve terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

El Bağdadi, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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