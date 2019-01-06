Deaş Saldırısında İngiliz Askerlerinin Yaralandığı İddiası
1 saat önce
Rus medyası, Suriye'de DEAŞ'ın füze saldırısı sonucu 2 İngiliz askerinin yaralandığını, 1 YPG militanının ise öldürüldüğünü iddia etti.
Rus medyası, Suriye
'de DEAŞ'ın füze saldırısı sonucu 2 İngiliz askerinin yaralandığını, 1 YPG militanının ise öldürüldüğünü iddia etti. Rusya
medyasının iddiasına göre, Suriye'nin Deyrizor
kentinde DEAŞ militanları tarafından atılan füze sonucu 2 İngiliz askeri yaralandı. Yaralanan askerlerin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Rus medyasının gizli bir kaynağa dayandırdığı haberde, füze saldırısı sonucunda 1 YPG'linin de öldürüldüğü belirtildi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
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