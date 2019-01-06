Son Dakika Haberleri: Deaş Saldırısında İngiliz Askerlerinin Yaralandığı İddiası

Deaş Saldırısında İngiliz Askerlerinin Yaralandığı İddiası

1 saat önce

Rus medyası, Suriye'de DEAŞ'ın füze saldırısı sonucu 2 İngiliz askerinin yaralandığını, 1 YPG militanının ise öldürüldüğünü iddia etti.

Deaş Saldırısında İngiliz Askerlerinin Yaralandığı İddiası, System.String[]
Rus medyası, Suriye'de DEAŞ'ın füze saldırısı sonucu 2 İngiliz askerinin yaralandığını, 1 YPG militanının ise öldürüldüğünü iddia etti.

Rusya medyasının iddiasına göre, Suriye'nin Deyrizor kentinde DEAŞ militanları tarafından atılan füze sonucu 2 İngiliz askeri yaralandı. Yaralanan askerlerin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Rus medyasının gizli bir kaynağa dayandırdığı haberde, füze saldırısı sonucunda 1 YPG'linin de öldürüldüğü belirtildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Suriye, 3. Sayfa
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