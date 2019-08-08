DEAŞ sanığı: Hastalandığımda aşırı dinci oluyorum

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ adına yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem planladığı iddiasıyla tutuklanan Murat Yerlikaya'nın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkemede savunma yapan Yerlikaya, "Örgütçü değilim. Hastalandığım zaman din üzerine ne dediğimi bilmiyorum. Hastalandığımda aşırı dinci oluyorum" dedi.Fransa'dan Türkiye'ye gelen Murat Yerlikaya, 1 Ocak'ta, Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N. ile gözaltına alındı. Kayseri'de DEAŞ adına yılbaşı kutlamalarında yönelik eylem planladığı ancak gerçekleştiremediği iddia edilen Yerlikaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, Nadia N. ise serbest bırakıldı. DEAŞ şüphelisi Yerlikaya hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.'İLAÇ KULLANIYORUM'Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Murat Yerlikaya hazır bulundu. İlaç tedavisi gördüğünü söyleyen Yerlikaya, "Hastalandığım zaman din üzerine ne dediğimi bilmiyorum. İlaçlarımı aldığım sürece iyiyim. 'Tağut' dediğimi ya da nasıl söylediğimi hatırlamıyorum. Kesinlikle adalete karşı bilerek, bir şey yapmak istemem. Şu an ilaç kullanıyorum ve ilaçlar iyi geldi. Tahliyemi istiyorum" dedi.'HASTALANINCA AŞIRI DİNCİ OLUYORUM'Mahkeme başkanının telefonundan çıkan bazı dijital materyalleri sorması üzerine ise Yerlikaya, "Yazılı fotoğraf bana ait. İnternetten indirmiştim ama çatışma bölgesinden bazı görüntüler ile diğer fotoğraf ve videolar bana ait değil. Ben herhangi bir tarikata ya da cemaate bağlı değilim. Vatanımı ve milletimi seven bir insanım. Örgütçü değilim. Hastalandığım zaman aşırı dinci oluyorum" cevabını verdi.Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Murat Yerlikaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için adli tıp kurumuna sevk edilmesini kararlaştırarak, raporun beklenmesi için duruşmayı Kasım ayına erteledi.