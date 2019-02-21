Son Dakika Haberleri: Deaş Sanığına Hapis Cezası

Deaş Sanığına Hapis Cezası

1 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Deaş Sanığına Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Samen ve avukatı katıldı.

Mahkemede savunması alınan sanık Samen, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını iddia etti.

"Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir." diyen Samen, "Örgütün toplantılarına katılmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, Samen'in üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Son sözleri sorulan Samen, mütalaayı kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Samen'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:31 Kaynak: AA

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