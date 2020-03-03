DEAŞ sanığına hapis cezası ve tahliye - Son Dakika

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Mübarek Iyade (24), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Iyade, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl 22 Eylül'de, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriyeli inşaat işçisi Mübarek Iyade gözaltına alındı. Eşiyle birlikte 3 yıl önce yasa dışı yollarla kente geldiği belirlenen DEAŞ şüphelisi Iyade, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Iyade hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında Iyade, tercüman eşliğinde savunma yaptı. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu Mübarek Iyade'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.