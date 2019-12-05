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DEAŞ Süleymaniye'de Peşmerge'ye saldırdı: 3 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Irak'ın Süleymaniye kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 Peşmerge öldü, 2 Peşmerge yaralandı.

DEAŞ Süleymaniye'de Peşmerge'ye saldırdı: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Irak'ın Süleymaniye kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 Peşmerge öldü, 2 Peşmerge yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi keskin nişancılar Peşmerge birliklerine saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 Peşmerge'nin öldüğü, 2 Peşmerge'nin de yaralandığı belirtilirken, olay yerine takviye ekipler gönderildiği ifade edildi.

Peşmerge Bakanlığından uluslararası koalisyona çağrı

Öte yandan, Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan sonra Peşmerge güçlerinin teröristlere sert karşılık vererek bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin Peşmerge güçlerine olan desteğinin daha da artması çağrısında bulunuldu.

Geçen hafta da Kulaco nahiyesinde DEAŞ'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te başta Musul olmak üzere Irak topraklarının 3'te 1'ini ele geçirmiş, Irak güçleri Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Süleymaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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