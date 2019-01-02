Son Dakika Haberleri: Deaş Şüphelilerinin Evinden Örgütsel Fotoğraflar Çıktı

Deaş Şüphelilerinin Evinden Örgütsel Fotoğraflar Çıktı

1 saat önce

KAYSERİ'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.

Deaş Şüphelilerinin Evinden Örgütsel Fotoğraflar Çıktı, System.String[]
KAYSERİ'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce Fransa'dan Türkiye'ye gelip, kente yerleşen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Murat Y. ve beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Yılbaşı eylem arayışında olabileceği değerlendirilen şüphelilerin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda örgütsel fotoğraf bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat Y., sevk sırasında "Allah'ın şeriatı tüm kainata hakim olacak, kafirler istese de istemese de" diye bağırdı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:30 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara - Palyaço Kılığındaki Polisler, 6 Suçtan Aranan Şüpheliyi Yakaladı Komşusuna Öfkelenen Romanyalı Kadın, Satır ve Bıçakla Evlerinin Kapısına Dayandı

Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:01:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deaş Şüphelilerinin Evinden Örgütsel Fotoğraflar Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]