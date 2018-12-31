Deaş Şüphelilerinin Kullandığı Binada Sarı Yelek Bulundu

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda MİT Bölge Başkanlığının destekleriyle Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir merkez, Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.



Söz konusu adreslerdeki aramalarda örgütsel doküman, 8 bin 500 dolar ve 29 bin lira ele geçirildi.



Operasyonda bir binada toplumsal olaylarda kullanılabileceği değerlendirilen sarı yelekler bulundu.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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