DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yapılan eş zamanlı operasyon ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu.


İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü
Yangında küle dönen evdeki iki Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş 17 yaşındaki genç, amcasını böyle öldürdü! Kan donduran olay kamerada

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:43:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]