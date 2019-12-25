DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı - Son Dakika

DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişi, Iğdır'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndan yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isterken gözaltına alındı.

DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişi, Iğdır'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndan yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isterken gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün kentteki faaliyetlerine yönelik çalışmalarda 3 şüphelinin yasal olmayan yollardan çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polisin düzenlediği operasyonda, Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isteyen şüpheliler M.Ö, Ü.T. ve H.T. yakalandı.

Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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