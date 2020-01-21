DEAŞ şüphelisi 4 kadın, jandarma operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

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DEAŞ şüphelisi 4 kadın, jandarma operasyonuyla yakalandı
6 saat önce
KOCAELİ Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, kentten Suriye'ye giden ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 4 kadın yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
KOCAELİ Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, kentten Suriye'ye giden ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 4 kadın yakalandı.
Kocaeli'de yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında 'terör örgütü DEAŞ üyesi olmak' suçlamasıyla arama kararı bulunan, Kocaeli'den Suriye'ye giden ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 4 kadın takibe alındı. Hatay'da düzenlenen operasyonla H.G., H.G., B.G. ve B.G. isimli kadınlar yakalandı. Hatay'dan Kocaeli'ne getirilen DEAŞ şüphelisi kadınlar, jandarmadaki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. H.G.'nin, 2017 yılında Suriye'de öldürülen DEAŞ'ın sözde dış istihbarat sorumlusu Mustafa Güneş'in eşi olduğu öğrenildi.
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