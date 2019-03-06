Son Dakika Haberleri: Deaş Şüphelisi 4 Kişi Adliyede

Deaş Şüphelisi 4 Kişi Adliyede

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Deaş Şüphelisi 4 Kişi Adliyede, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 zanlı gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.

20 şahsın ise sorgusu devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Irak, Samsun, 3. Sayfa
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