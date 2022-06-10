İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz gün kent merkezinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi yakalandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › DEAŞ şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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