DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı

10.06.2022 16:51
DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz gün kent merkezinde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Damlama borusu hırsızları trafik kazası yapınca yakalandı Damlama borusu hırsızları trafik kazası yapınca yakalandı CHP'li Çakırözer: 'Bu Yasa Siyasi Etki Altındaki Yargının Elinde Gazetecileri, Vatandaşları Sindirmenin Aracı Hâline Gelecek' CHP'li Çakırözer: 'Bu Yasa Siyasi Etki Altındaki Yargının Elinde Gazetecileri, Vatandaşları Sindirmenin Aracı Hâline Gelecek'
Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:20:45. #1.13#
SON DAKİKA: DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement