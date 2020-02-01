DEAŞ şüphelisi 4 Suriyeli, sınır dışı edildi - Son Dakika
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DEAŞ şüphelisi 4 Suriyeli, sınır dışı edildi

6 saat önce

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 Suriyeli, sınır dışı edildi.

DEAŞ şüphelisi 4 Suriyeli, sınır dışı edildi, System.String[]

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 Suriyeli, sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda yakalanan 4 Suriyeli, emniyetteki sorgularının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 kişi, sınır dışı edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:35 Kaynak: DHA
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