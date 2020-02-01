DEAŞ şüphelisi 4 Suriyeli, sınır dışı edildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda yakalanan 4 Suriyeli, emniyetteki sorgularının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi. 4 kişi, sınır dışı edildi.

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