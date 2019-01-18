Son Dakika Haberleri: Deaş Şüphelisi Adliyede

Deaş Şüphelisi Adliyede

2 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu M.S.M.M.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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