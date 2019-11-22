Son Dakika Haberleri: DEAŞ şüphelisi çift tutuklandı
Son Dakika Güncel DEAŞ şüphelisi çift tutuklandı - Son Dakika

DEAŞ şüphelisi çift tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da, polisin düzenlediği operasyonla kaldıkları evde yakalanan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift tutuklandı.

DEAŞ şüphelisi çift tutuklandı, System.String[]

Bolu'da, polisin düzenlediği operasyonla kaldıkları evde yakalanan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kentte DEAŞ üyesi bir çiftin yaşadığını tespit etti. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu Wusay Shibab H. (23) ve eşi İsra Ziyad K. (21) ve gözaltına aldı. Evde çok sayıda örgütsel dokümanla yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 4 gün süren sorgunun ardından işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı çift, adliyeye sevk edildi. Wusay Shibab H. ve eşi İsra Ziyad K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.DEAŞ şüphelisi çiftin Türkiye'de irtibatlı olduğu kişilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği  öğrenildi.


Bolu, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi
ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 22:22:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DEAŞ şüphelisi çift tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]