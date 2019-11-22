Son Dakika Haberleri: DEAŞ şüphelisi Iraklı karı koca tutuklandı
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DEAŞ şüphelisi Iraklı karı koca tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda kaldıkları evde yakalanan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ şüphelisi Iraklı karı koca tutuklandı, System.String[]

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda kaldıkları evde yakalanan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu karı koca Isra Zıyad Khaleef ve Wusay Shıbab Hammad'ın Bolu'da yaşadığını tespit etti. Şüpheli şahısların yaşadıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, Isra Zıyad Khaleef ve Wusay Shıbab Hammad'i gözaltına aldı.


Evde çok sayıda örgütsel dokümanla yakalanan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 4 gün boyunca sorgulanan DEAŞ'lı çift, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Isra Zıyad Khaleef ve Wusay Shıbab Hammad çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Irak, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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