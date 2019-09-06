Son Dakika Haberleri: Deaş şüphelisi kayseri'de yakalandı
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Deaş şüphelisi kayseri'de yakalandı

59 dakika önce

KAYSERİ'de, Suriye'de bulunduğu sırada DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen A.M., jandarma tarafından yakalandı.

Deaş şüphelisi kayseri'de yakalandı, System.String[]

KAYSERİ'de, Suriye'de bulunduğu sırada DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen A.M., jandarma tarafından yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.M.'nin Sarıoğlan ilçesi Üzerlik Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi. Eekipler, oturduğu evde A.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından A.M., sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kayseri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
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