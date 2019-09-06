Deaş şüphelisi kayseri'de yakalandı
59 dakika önce
KAYSERİ'de, Suriye'de bulunduğu sırada DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen A.M., jandarma tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, Suriye'de bulunduğu sırada DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen A.M., jandarma tarafından yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.M.'nin Sarıoğlan ilçesi Üzerlik Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi. Eekipler, oturduğu evde A.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından A.M., sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım Trabzon'u ayağa kaldıran "haç" sembolleri yıkıldı