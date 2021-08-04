DEAŞ şüphelisi, Manisa'da yolcu otobüsünde yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hakkında Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı bulunan M.S'nin (25) bir yolcu otobüsüyle Manisa'ya geldiğini tespit etti.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüpheli, Manisa 'nın Kula ilçesinde seyahat ettiği yolcu otobüsünde yakalandı.

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