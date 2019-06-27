DEAŞ şüphelisi serbest
1 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak
uyruklu şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak İlkadım
ilçesinde 3 gün önce bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu A.A.R.R. (25) gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.A.R.R. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Iraklı DEAŞ şüphelisi serbest bırakılırken, TEM polisi tarafından sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN
"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi
16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu
Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlının savunması "pes" dedirtti: Manevi kızım olur musun
Kansere yakalanan kadına bacağından yeni dil yapıldı!