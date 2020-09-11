DEAŞ şüphelisi Suriyeli 2 kuzen tutuklandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu iki kuzen tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Kocasinan ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.D.E. ve kuzeni M.N.E.'nin evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan iki kuzen, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:52 - Kaynak: DHA
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