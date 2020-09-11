DEAŞ şüphelisi Suriyeli 2 kuzen tutuklandı - Son Dakika

DEAŞ şüphelisi Suriyeli 2 kuzen tutuklandı
KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu iki kuzen tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Kocasinan ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.D.E. ve kuzeni M.N.E'nin evine operasyonda düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan iki kuzen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Görüntü Döklümü:
-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş görüntüleri
Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:47 - Kaynak: DHA
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