Son Dakika Haberleri: DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ şüphelisi tutuklandı

DEAŞ şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

2016 yılında Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ adına savaştığı öne sürülen ve Şanlıurfa'da yakalanarak Adana'ya getirilen zanlı tutuklandı.

DEAŞ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

2016 yılında Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ adına savaştığı öne sürülen ve Şanlıurfa'da yakalanarak Adana'ya getirilen zanlı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D. (25) isimli şahsın 2016 yılında Suriye'ye giderek burada terör örgütü DEAŞ adına savaştığının belirlenmesi ve yakalama kararı çıkartılması üzerine harekete geçti. Şahsın yakalanması için bütün illere de bilgi verildi. Bu sırada zanlı Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dikkati sayesinde yakalandı. Zanlı, Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda DEAŞ terör örgütüyle bağı olmadığını ileri sürdüğü ancak kendisiyle Suriye'de DEAŞ adına savaşan bir başka kişinin 2016 yılından bu yana Suriye'ye gidip geldiğini, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Suriye, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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