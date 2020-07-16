DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

BİLECİK ve Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yuürütülen soruşturmada, kentte ve Eskişehir'de yaşayan 4 şüphelinin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgüte ait amblemler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından salıverilirken, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.S. ise tutuklandı.