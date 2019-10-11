DEAŞ şüphelisine hapis istemi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Suriyeli Mustafa Z. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mustafa Z. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede savunmasına yer verilen Mustafa Z, Suriye'de DEAŞ'a ait örgüt kamplarına gittiğini belirterek, "DEAŞ içerisinde örgütsel eğitim ve faaliyetlere katıldım. Bu eğitimler sırasında bölgedeki diğer terör örgütlerinin yapısı hakkında bilgiler veriliyordu. Kardeşim DEAŞ saflarında katıldığı bir çatışmada hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Mustafa Z'nin terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı vurgulanan iddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.