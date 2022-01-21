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DEAŞ, Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki hapishaneye saldırdı - Son Dakika

DEAŞ, Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki hapishaneye saldırdı

21.01.2022 00:00
DEAŞ, Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki hapishaneye saldırdı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bir hapishaneye bombalı araçla saldırı düzenlediğini ve çok sayıda teröristin saldırı sonucu firar ettiğini aktardı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki bir hapishaneye bombalı araçla saldırı düzenlediğini ve çok sayıda teröristin saldırı sonucu firar ettiğini aktardı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'deki kaynaklara dayandırdığı haberinde terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ghwayran Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonucu çok sayıda DEAŞ'lı teröristin hapishaneden firar ettiğini aktaran gözlemevi, kaç teröristin firar ettiğini belirtmedi.

Gözlemevi Başkanı Rami Abdul Rahman basına verdiği demeçte, Ghwayran Hapishanesi'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ militanlarının bulunduğu en büyük hapishanelerden biri olduğunu ifade etti.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı doğrulanırken, firar eden mahkum ve can kaybı konusunda açıklama yapılmadı. - ŞAM

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Suriye, DEAŞ, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ, Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki hapishaneye saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ, Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki hapishaneye saldırdı - Son Dakika
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