Deaş'tan 1 Tutuklama, 3 Adli Kontrol
43 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıstan 1'i mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 4 şahıstan 1'i mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım
ve Tekkeköy
ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 zanlı gözaltına alındı. TEM
Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B.W.A.K tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.A.K.A.R, N.Y.S.T. ve O.A.K.A.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
20 şahsın ise sorgusu devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:37 Kaynak: İHA
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