Son Dakika Haberleri: Deaş'tan Adliyeye Sevk Edilen 24 Şüphelinin Gözaltı Süresi Uzatıldı

Deaş'tan Adliyeye Sevk Edilen 24 Şüphelinin Gözaltı Süresi Uzatıldı

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 24 şahsın nöbetçi mahkemece gözaltı süreleri uzatılarak yeniden emniyete götürüldü.

Deaş'tan Adliyeye Sevk Edilen 24 Şüphelinin Gözaltı Süresi Uzatıldı, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 24 şahsın nöbetçi mahkemece gözaltı süreleri uzatılarak yeniden emniyete götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 zanlı gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 24 şahıs mahkemece gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verilip adliyeden yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüler.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:52 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Zehir Zemberek Sözler: Bölücülük Merakı Gün Yüzüne Çıkmıştır Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim

Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:46:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deaş'tan Adliyeye Sevk Edilen 24 Şüphelinin Gözaltı Süresi Uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]