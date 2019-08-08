DEAŞ'tan aranan Iraklı Samsun'da yakalandı
1 saat önce
Bilecik polisi tarafından terör örgütü DEAŞ ile ilgili aranan bir kişi Samsun'da yakalandı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:54 Kaynak: İHA
polisi tarafından terör örgütü DEAŞ ile ilgili aranan bir kişi Samsun
'da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bilecik polisi tarafından DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan Irak
uyruklu A.A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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