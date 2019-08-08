Son Dakika Haberleri: DEAŞ'tan aranan Iraklı Samsun'da yakalandı
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DEAŞ'tan aranan Iraklı Samsun'da yakalandı

1 saat önce

Bilecik polisi tarafından terör örgütü DEAŞ ile ilgili aranan bir kişi Samsun'da yakalandı.

DEAŞ'tan aranan Iraklı Samsun'da yakalandı, System.String[]
Bilecik polisi tarafından terör örgütü DEAŞ ile ilgili aranan bir kişi Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik polisi tarafından DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan Irak uyruklu A.A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Bilecik, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:54 Kaynak: İHA
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