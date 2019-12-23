DEAŞ'tan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'tan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'tan aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile ilgili mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartılan yabancı uyruklu bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

DEAŞ'tan aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile ilgili mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartılan yabancı uyruklu bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Irak uyruklu A.J.M.M. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.J.M.M. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkemeye gitmediği öğrenilen Iraklı şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun'da yol uygulaması yapan polis A.J.M.M.'yi içinde bulunduğu otobüste yakalayarak gözaltına aldı.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.J.M.M., Samsun Adliyesine sevk edildi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesine ifade veren A.J.M.M. hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. TEM Şube Müdürlüğüne götürülen A.J.M.M.'nin sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
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