DEAŞ'tan Bağdat'ta kontrol noktasına saldırı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ'tan Bağdat'ta kontrol noktasına saldırı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

DEAŞ'tan Bağdat'ta kontrol noktasına saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan kontrol noktasına saldırı düzenledi.

DEAŞ'tan Bağdat'ta kontrol noktasına saldırı: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırı sırasında güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada 2 Iraklı asker öldü, 5 asker de yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Bağdat'ın kuzeyindeki Düceyil bölgesinde bulunan kontrol noktasına dün gece düzenlediği saldırı sonucu güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 Iraklı askerin öldüğü, 5'inin de yaralandığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yoğun silah sesleri duyuldu.

IRAK'TA GERGİN GECE

Bağdat'ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin de bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne dün gece füzeli saldırı düzenlendi. Irak medyası, saldırının 'Katyuşa' tipi füzeyle düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonucu ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Iraklı askerler ve DEAŞ arasındaki çatışma

-Silah sesleri


Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
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