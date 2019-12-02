DEAŞ'tan Diyala kentindeki Haşdi Şabi karargahına saldırı

Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda Haşdi Şabi güçlerinden 2'si öldü, 5'i yaralandı.
Irak Emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının, Diyala'nın kuzeydoğusundaki "Nıft Hane" bölgesinde yer alan Haşdi Şabi karargahına saldırı düzenlediğini bildirdi.
Şemri, saldırıda, Haşdi Şabi güçlerinden 2'sinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını ifade etti.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.