Son Dakika Haberleri: DEAŞ'tan Diyala kentindeki Haşdi Şabi karargahına saldırı
Son Dakika Güncel DEAŞ'tan Diyala kentindeki Haşdi Şabi karargahına saldırı - Son Dakika

DEAŞ'tan Diyala kentindeki Haşdi Şabi karargahına saldırı

6 saat önce

Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda Haşdi Şabi güçlerinden 2'si öldü, 5'i yaralandı.

DEAŞ'tan Diyala kentindeki Haşdi Şabi karargahına saldırı, System.String[]

Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda Haşdi Şabi güçlerinden 2'si öldü, 5'i yaralandı.

Irak Emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının, Diyala'nın kuzeydoğusundaki "Nıft Hane" bölgesinde yer alan Haşdi Şabi karargahına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Şemri, saldırıda, Haşdi Şabi güçlerinden 2'sinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

Haşdi Şabi, Diyala, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin istifası kabul edildi
Irak'ta göstericiler İran Başkonsolosluğunu ikinci kez ateşe verdi Türkiye'nin sınır dışı ettiği eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı, Dublin'de gözaltına alındı AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini 16 Aralık'ta ilan edecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 09:19:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DEAŞ'tan Diyala kentindeki Haşdi Şabi karargahına saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]