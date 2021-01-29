DEAŞ'tan gözaltına alınan 11 yabancıya 4 gün daha ek gözaltı süresi - Son Dakika

DEAŞ'tan gözaltına alınan 11 yabancıya 4 gün daha ek gözaltı süresi

29.01.2021 18:22

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu toplam 11 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu toplam 11 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ilgili birimlerle yapılan koordineli çalışmalarda, Irak ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Samsun'da oldukları tespit edilen 13'ü il merkezinde, 1'i Çarşamba ilçesinde olmak üzere toplam 14 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik geçen 7 gün önce sabaha karşı saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 10'u Irak, 4'ü ise Suriye uyruklu toplam 14 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikametlerde ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam eden 11 DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılan 7'si Iraklı 4'ü Suriye uyruklu 11 kişi gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Söz konusu operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 DEAŞ şüphelisinden Irak uyruklu 3 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi.

(İHA)

DEAŞ'tan gözaltına alınan 11 yabancıya 4 gün daha ek gözaltı süresi
DEAŞ'tan gözaltına alınan 11 yabancıya 4 gün daha ek gözaltı süresi
DEAŞ'tan gözaltına alınan 11 yabancıya 4 gün daha ek gözaltı süresi
DEAŞ'tan gözaltına alınan 11 yabancıya 4 gün daha ek gözaltı süresi

Gözaltı, Samsun, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'tan gözaltına alınan 11 yabancıya 4 gün daha ek gözaltı süresi - Son Dakika


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