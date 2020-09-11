DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 yabancı uyruklunun gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 yabancı uyruklunun gözaltı süresi uzatıldı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu adliyeye sevk edilerek gözaltına süreleri 4 gün uzatıldı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu adliyeye sevk edilerek gözaltına süreleri 4 gün uzatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda 3 gün önce sabah saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Atakum ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Irak uyruklu 10 şahsa yönelik 8 İlkadım ilçesinde 1 ise Atakum ilçesinde olmak üzere 9 adreste yapılan aramalarda Irak uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Polisteki sorgunması devam eden 6 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Irak uyruklu 6 şüphelinin mahmece gözaltı süreleli uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. - SAMSUN
Son Dakika Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz Fenerbahçe, lig açılışında 11 yıl sonra deplasmanda kazandı Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Trump, Doğu Akdeniz gerginliğine dahil oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ile görüşecek Son Dakika: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Denizli ve Samsun'da 65 yaş üstüne toplu taşımada saat sınırlaması getirildi Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi Kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, gözaltına alındı