DEAŞ'tan gözaltına alınan Iraklı tutuklandı
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu şahıs tutuklandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:09 Kaynak: İHA
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak
uyruklu şahıs tutuklandı.
Olay, Atakum
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili alınan istihbari bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu A.K.H.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan A.K.H. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şahıs adliyedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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