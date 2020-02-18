DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa adli kontrol - Son Dakika

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DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa adli kontrol
7 saat önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma sabahı terör örgütü DEAŞ'la ilgili düzenlediği operasyonda Irak uyruklu H.I.A.A.'yı gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.I.A.A. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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