DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa adli kontrol - Son Dakika

DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa adli kontrol

7 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa adli kontrol, System.String[]

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma sabahı terör örgütü DEAŞ'la ilgili düzenlediği operasyonda Irak uyruklu H.I.A.A.'yı gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.I.A.A. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
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