Son Dakika › 3. Sayfa › DEAŞ'tan gözaltına alındı, hırsızlık suçundan tutuklandı - Son Dakika
DEAŞ'tan gözaltına alındı, hırsızlık suçundan tutuklandı
6 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi arasında bulunan Irak uyruklu A.A.M.M. hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A.M.M., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika Suçüstü yakalanan hırsızlar, eve soğuktan korunmak için girdiklerini söylediler Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı