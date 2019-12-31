DEAŞ'tan gözaltına alındı, hırsızlık suçundan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'tan gözaltına alındı, hırsızlık suçundan tutuklandı - Son Dakika

DEAŞ'tan gözaltına alındı, hırsızlık suçundan tutuklandı

10 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'tan gözaltına alındı, hırsızlık suçundan tutuklandı, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi arasında bulunan Irak uyruklu A.A.M.M. hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A.M.M., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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