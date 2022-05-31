TEL ABYAD - DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor - Son Dakika
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TEL ABYAD - DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor

31.05.2022 15:38

Terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların gönüllü dönüşleri kapsamında, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla 138 kişi daha ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların gönüllü dönüşleri kapsamında, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla 138 kişi daha ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Türkiye ve Irak Dışişleri bakanlıkları ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının insani diplomasi çalışmaları neticesinde, DEAŞ tehdidi nedeniyle Suriye'ye göçmek zorunda kalan Iraklıların ülkelerine dönüşleri sürüyor.

İHH İnsani Diplomasi Birimi Koordinatörü Taner Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH, Irak Göç Bakanlığı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Türkiye Göç İdaresi koordinesinde yerinden edilen Iraklıların gönüllü geri dönüşlerinin devam ettiğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana Tel Abyad'dan çıkan dördüncü konvoy olduğunu belirten Altun, "Tel Abyad'dan 113, Azez'den 25 toplam 138 Irak vatandaşı vatanlarına kavuşacak." dedi.

Altun, Suriye'den Irak'a dönüş yapanların sayısının 10 bini aştığını ifade etti.

DEAŞ'ın Irak'ın Musul, Anbar ve Salahaddin eyaletlerini işgal etmesi üzerine 2014'te Irak'tan Suriye'ye göç yaşanmıştı.

TEL ABYAD - DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor
TEL ABYAD - DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor
TEL ABYAD - DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor
TEL ABYAD - DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor
TEL ABYAD - DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor
TEL ABYAD - DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor
TEL ABYAD - DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor
TEL ABYAD - DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor
TEL ABYAD - DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor

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Kaynak: AA

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