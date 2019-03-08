Deaş'tan Tespih Tuzağı
1 saat önce
Irak'ın Anbar şehrinde Fırat Nehri'nde tespih gibi halata geçirilmiş 300 bomba bulundu.
Irak
'ın Anbar
şehrinde Fırat Nehri
'nde tespih gibi halata geçirilmiş 300 bomba bulundu.
Irak'ın batısındaki Anbar şehrinde terör örgütü DEAŞ'ın sivilleri öldürmek için kullandığı ilginç bir yöntem güvenlik güçleri tarafından keşfedildi. Kentin doğusunda yer alan Habbaniye Gölünde örgütün, bir ucunda 300 bombanın olduğu tespih tuzağı, su seviyesinin inmesiyle güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.
Yapılan açıklamada, gölün içine gizlenen 300 el bombasının bir halata tespih taşı gibi takılarak, nehrin bir ucundan diğer ucuna gerildiği açıklandı.
2014'te Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ çok sayıda bubi tuzağı yöntemi kullanmıştı. - ERBİL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
Irak'tan Geldi, Mardin'e 15 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı
Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi
Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü