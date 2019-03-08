Son Dakika Haberleri: Deaş'tan Tespih Tuzağı

Deaş'tan Tespih Tuzağı

1 saat önce

Irak'ın Anbar şehrinde Fırat Nehri'nde tespih gibi halata geçirilmiş 300 bomba bulundu.

Deaş'tan Tespih Tuzağı, System.String[]
Irak'ın Anbar şehrinde Fırat Nehri'nde tespih gibi halata geçirilmiş 300 bomba bulundu.

Irak'ın batısındaki Anbar şehrinde terör örgütü DEAŞ'ın sivilleri öldürmek için kullandığı ilginç bir yöntem güvenlik güçleri tarafından keşfedildi. Kentin doğusunda yer alan Habbaniye Gölünde örgütün, bir ucunda 300 bombanın olduğu tespih tuzağı, su seviyesinin inmesiyle güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.

Yapılan açıklamada, gölün içine gizlenen 300 el bombasının bir halata tespih taşı gibi takılarak, nehrin bir ucundan diğer ucuna gerildiği açıklandı.

2014'te Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ çok sayıda bubi tuzağı yöntemi kullanmıştı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Fırat Nehri, Anbar, Irak, 3. Sayfa
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